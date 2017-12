IMPULSAR AL ESTADO PARA ATRAER INVERSIONES: MÉNDEZ LANZ

No será sino hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que se llame a la persona que ocupa el sexto lugar en la lista de plurinominales que presentó el Partido Revolucionario Institucional, para ocupar la curul que ocupaba la diputada Ana Graciela Crisanty Villarino, informó Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado.

En entrevista al concluir la sesión ordinaria, Méndez Lanz indicó que si fuera urgente su presencia, se le llamaría para sumarse a los trabajos camerales, pero por respeto y considerando lo acontecido, se hará posteriormente, pues este periodo ordinario está por concluir.

Comentó que este martes inician las comparecencias de los presidentes municipales de Candelaria, Campeche y Hopelchén, para que hablen sobre sus propuestas de Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018.

Por otra parte, sobre la autorización de endeudamiento que aprueba el Congreso del Estado, Méndez Lanz puntualizó que se da en proporción y para los fines establecidos.

-Los recursos que se han solicitado tienen un fin específico, para obras que se requieren, que van a ayudar de alguna forma al Estado. Nuestra entidad necesita un dinamismo económico más fuerte del que hoy traemos, y si la casa no se encuentra en condiciones apropiadas, pues la gente tampoco voltea a ver al Estado de Campeche, indicó.

-Tenemos que ser muy positivos, hablar bien del Estado, para que la gente venga no solo a pasear, sino a invertir; quienes estén contrarios a esta posición, no quieren que haya empleo, no quieren que vengan empresas, por lo que la pregunta sería: cómo seguiremos.

Sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, dijo que es totalmente adversa a lo que la gente quiere.

-Cuánta gente ha sido lastimada, y entonces a través de hacer una amnistía van a dejar a la gente que ya fue lastimada, ofendida, lastimada, y barrida, toda su casa, todas sus propiedades por una razón de ese tipo, creo que estaríamos por el camino equivocado. Esto es grave, hay que analizar muy bien lo que se propone, lo que se quiere decir, y decirle a la gene que no nos equivoquemos en los temas, hay que ver por la seguridad de la gente y ver que siempre tengamos crecimiento, finalizó.