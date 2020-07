Inaceptable lucrar con ayuda que es una donación: Méndez Lanz

Al señalar que no se vale lucrar con los apoyos que van dirigidos a la población, y que vienen de empresas que los donaron, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, indicó se dejó en claro su procedencia.

Entrevistado sobre la promoción política que el legislador Ricardo Sánchez Cerino, del partido MORENA hizo aprovechando que recibió cubre bocas donados por una empresa al Gobierno del Estado, que debía distribuir, pero sin tinte político alguno, puntualizó en redes sociales dejó en claro se trataba de una donación y el Ejecutivo estatal los hizo partícipe en su entrega a la población.

-Se les hizo saber a cada uno –de los diputados-, que era una donación al Gobierno del Estado, para la población lo que no se vale es lucrar con apoyos que se dan para los campechanos, que traen logo de la empresa que los donó, lo que no es bien visto y el diputado que lo hizo ya tiene claro ese tema, que hay cosas que se pueden y otras que no se deben hacer.

Apuntó el INE ha tomado medidas cautelares con algunas otras personas porque no se puede lucrar con temas de esta naturaleza y consideró innecesario algún pronunciamiento sobre este caso en la máxima tribuna, y que el Congreso dona a los diputados para que lo hagan con la población pero sin distingo de partido, solo como representantes populares.