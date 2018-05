INADMISIBLE SE QUIERA LLEGAR AL GOBIERNO A HACER NEGOCIOS: AMC

Luego de reiterar que el más respetuoso del proceso electoral es el Gobernador del Estado y que no solo es su obligación sino su responsabilidad llevar un proceso en paz, armonía y tranquilidad, y que el mejor juez es el ciudadano, el Jefe del Ejecutivo estatal, Alejandro Moreno Cárdenas puntualizó que cualquiera que pretenda llegar a un cargo en la administración pública “a hacer negocios, a franquiciar el Ayuntamiento o cualquier organismo del Estado, eso no se puede permitir”.

En entrevista, el Gobernador respondió a las acusaciones del candidato panista a la presidencia municipal de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, e indicó que desde el primer día su exhorto fue a realizar una campaña de proyectos, de contrastes.

-Lo que no podemos permitir es lo que está claro ante los ojos de la opinión pública, ante los oídos de la opinión pública, manifestó. Ante hechos consumados el mejor juez es el ciudadano; simplemente lo que siempre he dicho, una persona, cualquiera que fuere, que pretenda llegar a un cargo en la administración pública a hacer negocios, a franquiciar el Ayuntamiento o cualquier organismo del Estado, eso no se puede permitir, y eso no es un tema del Estado; hay que tener cuidado porque muchas veces lo más importante que tenemos es nuestra palabra.

-Ha quedado claro lo que muchas veces piensan unos en público y lo que piensan en privado.

Insistió en que la mejor decisión la tomarán los ciudadanos al tiempo que señaló “lo que todos los campechanos escuchamos ahí, pues, es lo que se dice en todos los lugares”, por lo que “ahora no se puede venir a pretender engañarnos a los ciudadanos”.

-Eso ya es el colmo, es el colmo que todos ustedes y todos los que estamos aquí, todos los ciudadanos, escuchemos y veamos lo que sucedió en esos audios, que sucedieron y que pasaron en las redes sociales, en todos los medios de comunicación en los cuales ustedes los han consignado y ahora resulta que con el cinismo más grande vienen a decir, como siempre, que la culpa es del Gobierno, manifestó.

-El Gobierno siempre será el más respetuoso, será quien convoque siempre a una elección de paz, de tranquilidad y que los ciudadanos habrán de decidir, pero expresarse de esa manera de los ciudadanas, verdaderamente es inadmisible pero lo verdaderamente más inadmisible es que con un cinismo del tamaño del mundo se nos quiera venir a engañar a todos, indicó. Este es un buen tiempo para que los ciudadanos se den cuenta de las propuestas, de los proyectos y que contrasten a cada uno de los aspirantes.

Moreno Cárdenas apuntó será la autoridad jurisdiccional, si hay alguna denuncia, la que habrá de juzgar, pero es el ciudadano el que juzga, por lo que “no se puede tapar el sol con un dedo”.

-Hay que estar pendientes de lo que dicen los candidatos en público y lo qué dicen en privado. Faltan muchos días de la campaña; es un tiempo suficiente para que vayan conociendo a los candidatos, sus propuestas y proyectos, lo que piensan en público y hoy ha quedado evidenciado lo que piensan en privado.

Apuntó que si hay alguna investigación serán las autoridades encargadas de ello, y si hay alguna denuncia, la autoridad electoral y reiteró se respetará la decisión de los ciudadanos.

Por otra parte, envió una felicitación a los maestros campechanos por su dedicación y compromiso, pues son un ejemplo a nivel nacional en sus evaluaciones, compromiso, desempeño y capacitación, de los que afirmó sentirse orgulloso.

Por último, sobre el pago a enfermeros y doctores de las unidades móviles, señaló es un asunto que deberá atender la Secretaría de Salud, a los que se les deberá de cumplir. “Es un tema de compromiso, de que estén regulados, es un tema de trabajo con la Secretaría de Salud”.