¡INCERTIDUMBRE EN SECTOR CAÑERO, NO PUEDEN EXPORTAR!

A partir del 3 de abril, los productores cañeros podrán exportar el 20 por ciento de su producción de azúcar para evitar la sobreproducción, sostuvo el líder cañero Ambrosio López Delgado explicando que esta medida se ha venido aplicando con la finalidad de evitar la sobreproducción.

Comentó que no se ha solucionado la exportación de azúcar pese al acercamiento con el Gobierno Federal, pues solo se permite el 20 por ciento de la producción de los ingenios.

Dijo que se tiene un millón 100 mil toneladas de caña actualmente esperando que en mayo puedan exportar.

“Hoy en día todos los ingenios tienen el compromiso de exportar el 20 por ciento de la su producción para que no se sature, el mercado principal es Estado Unidos, hay preocupación porque la industria no ha podido regular su molienda, tenemos buena producción pero no podemos moler”.

Ambrosio López Delgado comentó que dependerán mucho del sistema climático, esperando que no llueva pronto por la zafra.