INCIERTO EL FUTURO ECONÓMICO DE MÉXICO: CNOP

Complicado e incierto es el panorama económico del nuevo Gobierno Federal que encabezará a partir de este primero de diciembre Andrés Manuel López Obrador, consideró la líder nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Viviana Mondragón Lazo, refiriendo que la peor parte se la llevarán los pequeños comerciantes.

“Es preocupante pues hay muchas contradicciones que son muy preocupantes porque ponen en riesgo nuestra economía y justamente el sector que son los comerciantes necesitan estabilidad económica, porque si no hay dinero circulante entre los ciudadanos quien va consumir sus productos”.

La líder de la CNOP dijo que no se tiene una línea clara del futuro de México, pues consideró que si los ciudadanos votaron por un cambio se debiera dar éste, pero por el contrario, hay más de lo mismo de lo que se quejaba el presidente electo.

“Si los mexicanos votaron por un cambio, lo hicieron por un cambio que tuviera rumbo y éste no es muy claro, vemos que antes de tomar protesta ya hay renuncias dentro del gabinete, y no hay línea clara de lo que será el país, lo que se requiere es que se acaben los amiguismos no que el nuevo gobierno nos de más de eso”.