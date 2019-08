INCIERTO EL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR, ACUSAN MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA

En vísperas de que inicie el ciclo escolar, organizaciones de la sociedad civil que agrupan a maestros y padres de familia advirtieron sobre la incertidumbre con la que comenzará, ante la inexistencia de leyes secundarias de la nueva reforma educativa.

“Primer punto, no está el marco jurídico claro, segundo punto, no está claro el tema de la capacitación, la formación y la perspectiva de hacia dónde se va con este proyecto de la Nueva Escuela Mexicana, conocemos algunas líneas, algunas definiciones generales, pero no claramente los lineamientos, perspectivas y capacitación”, dijo Francisco Landero, director de Suma por la Educación.

“Los libros de texto son una mezcla; los contenidos son anteriores al gobierno del presidente (Enrique) Peña, se tomaron varios de ellos, otros alcanzaron a ser revisados y modificados. Entonces los contenidos son otro tema de incertidumbre”, agregó Landero.

Ante ello, las organizaciones Suma por la Educación, Alianza de Maestros y la Unión Nacional de Padres de Familia hicieron un llamado a los legisladores a garantizar por medio de la Ley General de Educación, el derecho de niños, adolescentes y jóvenes a contar con una educación de calidad.

“Vemos con sorpresa que la propuesta de la nueva Ley General de Educación no describe la idoneidad ni tampoco describe cuáles serán los mecanismos de evaluación para el ingreso y promoción de los maestros al Sistema Educativo Nacional aunado al temor de que, en las negociaciones del gobierno federal con la CNTE, se haya pactado el ingreso directo de los egresados de las normales superiores. En esta ley debe quedar claro que la evaluación debe ser objetiva, equitativa y contextualizada”, demandó Carlos Aguirre, director de Alianza de Maestros.

Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, comentó que es indispensable definir el derecho de los padres y madres de familia a participar en las decisiones, y recibir información sobre la situación académica y el comportamiento de sus hijos, los métodos pedagógicos, la aplicación de recursos en escuelas, así como los métodos y criterios de evaluación aplicados a maestros y alumnos.