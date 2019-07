INDUSTRIA DE AUTOTRANSPORTE SE FRENARÍA POR FALTA DE CHOFERES

En el marco del primer día de trabajos del Foro Nacional de Transporte de Mercancías que organiza en Cancún, Quintana Roo, la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), señalaron que la inseguridad, el sueldo, así como las condiciones de trabajo y las oportunidades de migración que ofrece Estados Unidos, está provocando un éxodo de choferes de la industria del autotransporte de carga en México.

Ello representa el riesgo de que este fenómeno se convierta en un bache para esta rama industrial en nuestro país.

Miguel Bres, director de TDR Soluciones estimó que ese faltante podría alcanzar los 180 mil operadores en el 2026; debido a que además, entre la mayoría los jóvenes mexicanos, no solo no se quieren dedicar a esta labor, sino que entre los hijos de conductores ya no quieren que sus padres continúen trabajando en esta peligrosa rama.

Advirtió: “A toda la industria nos va a afectar, si ven ya casi no hay jóvenes que quieran dedicarse a ser operadores, este es un tema señores. Es un tema porque de dónde vamos a sacar mano de obra”.

Alex Theissen Long, presidente de la ANTP, reconoció que la falta de operadores ya es uno de los problemas centrales del autotransporte de carga y que dependerá de la industria el mejorar las condiciones laborales en el ramo.

Leonardo Gómez, director de la ANTP, explicó que en México, los salarios son la mitad de los que se ofrecen en la Unión Americana; pero que el problema grave es que en este momento hay una fuga de este talento hacia el vecino país del norte, en donde el déficit de es 150 mil operadores; por lo que de no atacar el problema en nuestro país tal faltante será mucho mayor.