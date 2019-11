INE SUFRIÓ EL RECORTE “MÁS GRANDE DE SU HISTORIA”: CÓRDOVA

El Instituto Nacional Electoral sufrió un recorte presupuestal por 1,071.5 millones de pesos, el más grande en los 29 años de su historia, manifestó el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, quien precisó que el organismo mantendrá su compromiso con la sociedad mexicana, por lo que no dejará de entregar la Credencial para Votar y garantizará elecciones con certeza.

Dijo que el costo del recorte no va a trasladarse a la ciudadanía y el INE seguirá brindando servicios de calidad y será el garante, como lo ha venido siendo, de elecciones ciertas, transparentes y confiables.

“Habrá un impacto, sin duda. Habrá programas que tendrán que posponerse, inevitablemente, pero nuestro compromiso es, ante todo, con la sociedad mexicana. A ella nos debemos, de ella dependemos, el INE es de las y los ciudadanos y no vamos, como decía, a transferirles a ellos el costo de una decisión tomada por las y los diputados”, dijo en conferencia de prensa, previo a su participación en el 8vo. Encuentro Nacional de Educación Cívica: “Hacia una Democracia de Ciudadanía”, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y la Red Cívica MX.

Detalló que el recorte equivale a cerca del 9 por ciento de lo que solicitó el INE para 2020 para poder llevar a cabo, entre otros servicios, la expedición de cerca de 16 millones de credenciales, atender los comicios locales de Coahuila e Hidalgo, e iniciar en septiembre del próximo año la elección más grande de la historia, el Proceso Electoral Federal 2020-2021, en el cual se estima que acudirán 96 millones de ciudadanas y ciudadanos.