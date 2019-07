INGENIO LA JOYA, EN NÚMEROS NEGROS

Luego de señalar que los productores de caña apoyan a los industriales en la obtención de créditos para atender el Ingenio “La Joya” pues firman a la factoría solicitudes de crédito que piden a las instituciones bancarias, Ambrosio López Delegado, secretario general de la Unión de Productores de Caña, indicó el dinero que se solicita son para los trabajos de reparación de maquinaria.

-Nosotros respaldamos. El año pasado fueron más de 250 millones de pesos los invertidos pues se remodelaron muchas cosas que, al final, no surtió efecto en la molienda. Hoy tenemos la ventaja que será menos la inversión y ya saben los puntos donde tuvieron problemas para que le puedan el empuje necesario y una buena reparación.

En breve entrevista, López Delgado señaló que el Ingenio se encuentra “en número negros”.

-Sabemos que para ellos es un problema no haber sacado el azúcar que tenían pensado, son pérdidas que tienen; están un poco preocupados porque no les puede tocar otra zafra como la de este año. La calidad de la materia prima fue de calidad, pero si no la aprovecharon en su totalidad, es problema de las personas que trabajan en ella.

-Esperemos manejen ese punto para que La Joya se siga manejando como una empresa en números negros y no tenga ni un problema en cuanto a recursos.

Finalmente, señaló que, aunque la inversión sería menor, 60, 70 y hasta 80 millones de pesos, es menor a la de este año.

-Ahorita tienen que ver es en dónde fallaron para que quede bien para el próximo ciclo.