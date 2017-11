INICIA IMSS SEMANA DE VASECTOMÍA SIN BISTURÍ

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Campeche iniciará este lunes 13 de noviembre. las Jornadas Quirúrgicas de Vasectomía sin Bisturí dirigidas a todos los hombres que deseen un método de control natal permanente, seguro y económico.

Durante una semana, en la Unidad Médica Familiar No.13, el equipo médico especializado dispondrá de consultorios quirúrgicos para atender a los derechohabientes y no derechohabientes que decidan practicarse este procedimiento.

El Coordinador Auxiliar de Primer Nivel de atención, doctor Samuel Tobón Moctezuma, explicó que la vasectomía es un método de planificación familiar que puede ser una opción para los varones que deciden ya no tener más hijos; además de que no repercute en el deseo sexual ni en las relaciones sexuales.

Consiste en una pequeña operación con anestesia local, en la que a través de una punción en la piel de la bolsa escrotal se cortan los conductos por donde pasan los espermatozoides. La cirugía tiene una duración de 10 a 20 minutos, y el paciente no necesita hospitalización.

De la misma manera la coordinadora de Salud Pública, doctora María Jiménez Santiago, aseguró que una vez realizado el procedimiento, el paciente deja el consultorio para dirigirse a su domicilio por su propio pie y después de tres días de reposo, podrá retomar sus actividades con cuidados.

Entre las recomendaciones que reciben están: tener reposo y dependiendo de sus actividades laborales, puede incorporarse al segundo día de la cirugía, siempre y cuando no requieran realizar esfuerzo físico.

A los siete días de la intervención, el personal médico del IMSS realizará un chequeo, que se efectuará periódicamente durante los tres primeros meses para analizar si el conteo de espermas es negativo. La vasectomía no altera la frecuencia, potencia, deseo o intensidad sexual, simplemente el semen que se eyacula no contiene espermatozoides y así no hay riesgos de embarazo.