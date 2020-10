Inicia INE cambio de credenciales en los municipios de Seybaplaya y Dzitbalché

El Registro Federal de Electores (RFE) del Instituto Nacional Electoral (INE), arrancó este lunes los trabajos de cambio de credencial para los habitantes de los nuevos municipios de Dzitbalché y Seybaplaya; estima serán alrededor de 18 mil personas las que realicen este canje antes del mes de febrero próximo.

Agregó este trabajo comienza una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) determina la incorporación de los dos nuevos municipios a la cartografía electoral, los ciudadanos pueden acercarse a realizar su trámite como nuevo municipio.

En el caso de Dzitbalché, cuenta con seis secciones con once mil registros; Seybaplaya, nueve secciones con 17 mil registros, en el padrón electoral y deberán acudir al módulo antes del diez de febrero próximo, fecha límite para realizar cualquier trámite que modifique la integración del padrón electoral.

Aseguró si no lo hacen en el plazo señalado, no implica no puedan participar en el próximo proceso electoral para renovar la Gubernatura del Estado, elegir presidentes municipales y diputados locales.

-Lo ideal sería que hagan el cambio de credencial antes del 10 de febrero próximo pero alguien no puede hacerlo, tiene garantizado el ejercicio de sus derechos político-electorales y votar el 6 de julio del 2021.