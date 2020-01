Injustificable el cobro de cuotas médicas, solo tienen que pedir: Obrador

En el marco de la gira por Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay justificación para que en los hospitales públicos de todos niveles haya cobro de cuotas de recuperación, pues el gobierno federal subsanará cualquier falta recursos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde Ciudad Juárez, el titular del Ejecutivo afirmó que los directivos deben plantear al gobierno la falta de recursos, pero no cobrar por dar servicio.

“No se justifica. Si un director de un hospital argumenta que no va a tener medicinas, que no va a tener materiales de curación, no va a tener material de limpieza, si no hay cuota de recuperación que lo diga porque no tiene por qué faltar ni para la medicina ni para materiales de curación ni para la limpieza”, planteó en titular del Ejecutivo desde Ciudad Juárez.

Insistió en que el sistema de salud pública en México debe ser gratuito en su totalidad como en países europeos o Canadá.

Durante la conferencia consideró que no tienen razón quienes señalan que en México el Estado de Bienestar no es viable porque no se tiene el nivel de economía, distribución de riqueza y cobro de impuestos que en Europa y Canadá.

Estableció que los directivos de hospitales que no aceptan que se debe dar atención sin cobrar a los pacientes una cuota de recuperación deben cambiar de ideología.