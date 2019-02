INSPECTORES DEL AYUNTAMIENTO INTENTAN SACAR A HUACALERITA

Inspectores del Ayuntamiento de Campeche amenazaron a Doña María Lidia con sacarla del espacio que durante 18 años ha ocupado en el mercado principal “Pedro Sáinz de Baranda”, para vender sus condimentos y demás productos.

La mujer acusó que de manera prepotente los trabajadores municipales acudieron a exigirle que se retire del espacio, pese a que diario paga su cuota como todos los locatarios y vendedores de pasillos.

“Me pidieron que me retire, llevo 18 años vendiendo un poco de todo aquí, no me dijeron porque me tenía que ir”.

Gracias a sus compañeros vendedores, los inspectores de la comuna no lograron correrla del mercado, sin embargo María Lidia se encuentra preocupada porque los sujetos quedaron en que volverán este martes para definir si se quedará o no sin importar su antigüedad y la necesidad económica que tiene.