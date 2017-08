INTENSIFICA PREPARACIÓN CAMPECHE FC

En su segunda semana de pretemporada intensificó sus entrenamientos en la parte física así como fútbol, Campeche FC Nueva Generación rumbo a la campaña 2017-2018 de la Tercera División, en el campo de la Muralla Kin-Há, bajo el mando de Jorge Rivera Maldonado y el preparador físico José Eugenio Peregrina.

Desde el lunes los entrenamientos se intensificaron al trabajar a doble sesión, por la mañana, han estado realizando trabajo físico de resistencia, velocidad y de fuerza, es decir, también han hecho trabajo de gimnasio, el cual son seguidos de cerca por el técnico Jorge Rivera, en un campo aun maltrecho por las lluvias de la Tormenta Tropical “Franklin”.

El equipo continuo los trabajos a doble sesión, pues el trabajo físico a realizar que incluye trabajo de gimnasio “es de aproximadamente dos o tres semanas, tenemos considerado realizar trabajo en el gimnasio, en la arena, fuerza general, es decir, trabajo aeróbico y anaeróbico y en ese lapso también es importante el trabajo con el balón”, reiteró Rivera Maldonado.

“Si no hacemos trabajo físico como el que estamos haciendo estamos perdidos, cuando llegue la parte final del torneo nosotros no podremos aguantar el ritmo de la competencia, por eso debemos de trabajar en fortalecernos físicamente con trabajo de fuerza, resistencia, velocidad además de alimentarnos bien; ustedes ahorita se están quejando por el dolor pero si no hay dolor no hay fuerza, no hay resistencia ya que nuestros musculos tienen que “reventar” para mejorar nuestra masa muscular”, señala Peregrina a los jugadores.

Alrededor de dos horas de trabajo realizó por la mañana Nueva Generación la mayor parte del tiempo se invirtió en el trabajo físico, para luego pasar al trabajo técnico, es decir, el manejo del balón con ambos perfiles, pases en corto así como juegos de coordinación con el balón, seguidos de cerca por el técnico, Jorge Rivera Maldonado.

“Sigan con la mirada el balón, no lo pierdan de vista ni al compañero, concéntrense en lo que estamos haciendo”, pide a los jugadores, quienes han mostrado disposición aun con el cansancio que les deja el trabajo físico.

Por la tarde también realizaron trabajo físico, pero más tiempo enfocado al aspecto futbolístico como aspectos técnico-tácticos donde el técnico hace repeticiones constantes de las jugadas que marca, en busca de llegar en buenas condiciones al inicio de torneo prevista para iniciar a principios del mes de septiembre.