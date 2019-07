INTENTAN DESALOJAR DEL KIOSCO AL PATRONATO DE LA CIUDAD

Aunque el Gobierno del Estado continúa siendo el legítimo propietario del Kiosco del parque principal, personal del Ayuntamiento de Campeche, encabezados por el Síndico Jurídico, Alfonso Durán Reyes, intentaron desalojar al Patronato de la Ciudad para dar posesión al ciudadano Rodrigo Amorós.

La presidenta del Patronato de la Ciudad, Anielka García Villajuana se resistió al desalojo, pues dijo que el Síndico Jurídico no presentó una orden.

“Me entregaron un documento que estaba dirigido a un particular, entonces yo no puedo entregar nada si yo tengo un documento que lo avala el gobierno del estado, el patronato sigue trabajando para toda la sociedad en Campeche, nos vamos a asesorar para ver de qué manera actuar, no puede venir cualquiera a querer sacarnos”.

El director jurídico de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, Carlos Mariscal, aclaró que este es un litigio entre particulares y que se analizará la situación legal puesto que el Gobierno del Estado ha entregado este bien en comodato al Patronato de la Ciudad.

“Este bien nunca ha entrado al patrimonio del ayuntamiento, es propiedad del estado, hay escritura pública que así lo acredita, por lo tanto el Gobierno del Estado es el legítimo propietario y quien tiene las facultades para otorgarlo bajo la modalidad que la ley permita”.