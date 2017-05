HERMANO E HIJO DEL PRESIDENTE DE GUATEMALA, A JUICIO POR FRAUDE

El hermano y un hijo del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, serán sometidos a juicio por fraude en forma continuada, resolvió una jueza del país centroamericano.

Samuel ‘Sammy’ Morales, hermano mayor y consejero político del mandatario, y José Manuel Morales, uno de sus cuatro hijos, están acusados de facilitar facturas falsas que sirvieron para defraudar al registro de la propiedad en el 2013, dos años antes de que Morales fuera electo.

No se juega con la administración pública. No era un 'like' en Facebook el que usted estaba dando. Yo no le estoy diciendo, José Manuel, que usted se quedó con ese dinero", dijo la jueza penal mientras emitía su resolución el viernes al filo de la media noche.

Según las investigaciones, José Manuel Morales pidió ayuda a su tío para conseguir unas cotizaciones ficticias por unos 200 mil quetzales (26 mil dólares) que la familia de su entonces novia utilizó para justificar ventas al registro de la propiedad que nunca se realizaron.

Ambos fueron detenidos preventivamente en enero y posteriormente se les otorgó arresto domiciliario, aunque con prohibición de abandonar el país.

Samuel Morales reconoció los hechos como un "favor" a su sobrino, pero negó que recibiera beneficio o que estuviera implicado en la red de defraudación que estafó decenas de miles de dólares al registro de la propiedad.

El escándalo ha impactado la popularidad de Morales, un actor que ganó la presidencia contra todo pronóstico en 2015 con su campaña "ni corrupto, ni ladrón" impulsado por los casos de corrupción que llevaron a la denuncia y arresto de su predecesor en el cargo, Otto Pérez Molina.