Investigación a Ana Guevara está abierta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está investigando por la Función Pública la actuación de la directora general de la Conade, Ana Gabriela Guevara y pidió esperar los resultados para que se aclare todo, lo anterior fue expresado durante la conferencia mañanera de este día.

“Se está haciendo la investigación, la Función Pública, hay que esperar. No se permite la corrupción y no hay impunidad, todo se investiga, todo se aclara.

Dijo que “no se hacen juicios sumarios, no podemos afectar la dignidad de nadie, no podemos adelantar vísperas porque, si no, afectamos a las personas”.

López Obrador dejó entrever que todo sea parte del ´juego político´, “ya empieza la cuestión política, la temporada de la rivalidad política en todos los partidos ya hay candidatos apuntados o precandidatos, y entonces empiezan las acusaciones, ¿no?”.

“Entonces, si actuamos con responsabilidad… Eso no quiere decir solapar actos de corrupción o actuar como tapadera, sea quien sea se investiga, pero sí tomar en cuenta eso, que va a haber cada vez más denuncia con esos fines, con esos propósitos”, abundó.

Sobre que las acusaciones sobre Ana Guevara se han dado desde el inicio de su gestión al frente de la Conade, el presidente López Obrador respondió: “Sí, se han hecho estas denuncias, pero no ha habido resultados en la investigación. En mi caso nadie, ni la secretaria de la Función Pública ni Santiago Nieto me ha llevado un expediente sobre la señora Ana Guevara. Si me llevaran un expediente… Es más, no necesitan llevarme el expediente, ya cuando hay indicios de corrupción, la instrucción que tienen es: Denuncia a la fiscalía”.