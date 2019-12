INVESTIGACIÓN CONTRA GARCÍA LUNA DEBERÍA ALCANZAR A AGENCIAS DE EU: AMLO

Luego de que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aceptara ser trasladado a la Corte de Nueva York, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que la investigación contra el mexicano también debería alcanzar a las agencias estadunidenses que operan en nuestro país.

Dijo que en este caso su gobierno no protegerá al exfuncionario en la investigación en su contra en Estados Unidos por cargos de conspiración para el tráfico de drogas, entre los que destacan la protección al Cártel de Sinaloa por el cobro de sobornos, así como la falsedad de sus declaraciones para buscar la ciudadanía estadunidense.

“Lo que no vamos a hacer, y es una garantía importante, es no proteger a nadie, no vamos a ser tapadera de nadie y decir las cosas como son, que en toda esta investigación también se revise la actuación de las agencias de EU que actúan en México y los gobiernos extranjeros”, aseveró.

“Lo de Rápido y Furioso, ¿no fue convenido? Estuvo mal que lo permitiera el gobierno mexicano, pero fue un acuerdo con una agencia extranjera. Los crímenes que se cometieron por ese operativo fallido son responsabilidad de los dos gobiernos”, manifestó López Obrador.

“Cómo es posible que ahora se acuse a García Luna de protección a una organización criminal y cuando terminó su mandato se fue a vivir a EU y a comprar allá propiedades como presuntamente se está dando a conocer”, cuestionó el mandatario estatal.