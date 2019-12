INVESTIGAN A MANLIO FABIO BELTRONES POR PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS

El exgobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones, está siendo investigado por el desvío de 250 millones de pesos, luego de haber sido señalado por testigos protegidos en las investigaciones por el desvío millonario que el gobierno federal, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, transfirió a Chihuahua en la gestión del exgobernador César Duarte, y que luego presuntamente fueron para financiar campañas electorales en 2016,

Las transferencias se habrían realizado con el aval del entonces titular de Hacienda, Luis Videgaray.

Ante ello, de acuerdo a información de Reforma, el exsenador y exdirigente nacional del PRI, ya pidió un amparo y protección de la justicia contra cualquier posible orden de aprehensión que haya sido librada en su contra a solicitud de las fiscalías General de la República (FGR) y la Estatal de Chihuahua.

El diario detalla que el político sonorense presentó el juicio de amparo 530/2019-3 ante la juez María Dolores Núñez Solorio, del Cuarto de Distrito en Amparo Penal en la Ciudad de México, quien reclamó la protección ante cualquier mandamiento privativo de libertad y el acceso a las investigaciones que pudieran estarse llevando en su contra.

Según el amparo al que tuvo acceso Reforma, el pasado 23 de julio la juez Núñez Solorio solicitó a 89 funcionarios y dependencias de la FGR, Policía Federal, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Fiscalía de Chihuahua informes sobre alguna orden de aprehensión o comparecencia contra Beltrones.

El recurso legal fue solicitado por el sonorense el pasado 23 de julio, precisamente el día que se reveló que la UIF había presentado denuncias ante la FGR contra el exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps y su familia, por enriquecimiento ilícito.

El pasado 14 de noviembre, la juez Núñez informó que las autoridades requeridas informaron que hasta ahora no se ha emitido oficialmente ninguna orden de captura. Es por ello que el amparo fue sobreseído o desechado.

Sin embargo, la investigación contra Beltrones y los desvíos en Chihuahua continúan. Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación en el Gobierno del priista César Duarte (2010-2016), es quien declaró en contra de Beltrones.

Al respecto, durante su acostumbrada conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el político priista está en su derecho a solicitarlo y en su caso, a que se le otorgue.

Detalló que se trata de una investigación derivada del caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, según lo que le informó la Consejería Jurídica.

Y a pregunta expresa de que si esta indagatoria tiene tintes políticos, el mandatario contestó:

“Todo es político, acuérdese que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo es político. El que dice que no es político, no sabe lo que realmente dice. El que incluso se jacta de ser analfabeta político, no sabe lo que se está diciendo”, dijo.