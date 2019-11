INVESTIGAN IRREGULARIDADES EN PROGRAMA “CRÉDITO A LA PALABRA”

Personal de la Secretaría de Agricultura da seguimiento a todos los casos posibles de venta de novillonas entregadas a los productores en el marco del Programa Crédito a la Palabra, pues se han detectado algunos casos de aretes en centros de acopio, señaló Omar Arjona Ceballos, presidente de la Unión Ganadera Regional (UGR), quien señaló no significa que los productores hayan vendido el ganado.

-Solo han sido seis casos de 4 mil 600 cabezas entregadas a los productores, por lo que no se trata de un problema grave, y ya están en el sistema de trazabilidad que tenemos en algunos centros de acopio, y puede ser por error de trámite que se ubiquen en otro sistema… sin embargo, no se descarta la posibilidad de venta, de ahí que los médicos de la Sader dan seguimiento a todos los créditos a la palabra y hacen visitas de campo para que no vendan el ganado.

Aseguró de darse el caso de venta de vaquillas, se hará del conocimiento público pues hay aretes que aparecieron en centros de acopio e insistió puede ser por errores del sistema.

-Si no fuese eso, se pedirá la devolución del crédito otorgado –señaló y apuntó este programa ha sido bueno para los ganaderos, pues se entregan sementales con calidad genética que mejora totalmente el hato.