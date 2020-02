Jackie Chan ofrece recompensa por la cura contra el coronavirus

El actor Jackie Chan ofreció una recompensa de un millón de yuanes (aproximadamente unos 143.000 dólares) a quien desarrolle un antídoto o cura contra el coronavirus, esto por medio de la red social Weibo.

“No importa qué individuo u organización desarrolle el antídoto, quiero agradecerles con un millón de yuanes si lo logran. No se trata de dinero. No quiero ver las calles que antes eran bulliciosas ahora vacías y no quiero ver a mis compatriotas luchando contra un virus hasta ver llegar a la muerte cuando deberían estar disfrutando de la vida”, escribió Jackie Chan.

“La ciencia y la tecnología son clave para superar el virus, y creo que muchas personas tienen el mismo pensamiento que yo y esperan que se pueda desarrollar un antídoto lo antes posible”, agregó el actor.

La publicación que fue celebrada, admirada y aplaudida por miles de internautas, quienes elogiaron la iniciativa y el apoyo del actor.