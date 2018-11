JAIDY GUTIÉRREZ, DE “TODÓLOGA” A ATAJAPENALES

¡¡¡Jaidy, Jaidy, Jaidy!!!

El vestuario retumba, Jaidy Gutiérrez atajó dos penales en la definición ante Ghana y sus compañeras la ovacionan. Lo bien que hacen: es en buena parte responsable de la clasificación de México por primera vez a las semifinales de una Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA.

“Para mí es un honor haber parado esos penales y hacer historia con mi selección… ¡No sé qué más decir!”, afirma tímidamente a FIFA.com en los pasillos del estadio Charrúa, sin botines, pero enfundada todavía en el buzo del partido.

A Jaidy le cuesta soltarse. Incluso cuando se la consulta sobre cuál es su técnica para atajar penales. “Hay algo de suerte, pero también un par de secretos”, reconoce.

“Yo miro dos cosas: la posición del cuerpo, cómo se paran, y la vista”, se anima. “Los ojos son los que determinan todo. Y una vez que patean, no pierdo de vista la pelota”, completa la “1”, que durante fase de grupos tuvo la meta invicta 220 minutos y recibió un solo gol.

“Para mí Jaidy es la solidez de mi equipo, la que ordena y la que sale jugando”, explica la seleccionadora Mónica Vergara. “Antes de la definición solo le dije que era la mejor ataja penales que teníamos, y que confiara en ella”.

Eliminar a Ghana, que llevaba ganados sus tres partidos, tenía a la goleadora del torneo y se afirmaba como candidata al título, confirma que las aspiraciones con las que llegó México a Uruguay son reales.

Gutiérrez no tiene problemas en reconocerlo. “Siempre creímos en nosotros, en el trabajo de Mónica y en este proceso de tres años. Este Mundial puede ser nuestro”.

Jaidy, sobre el puesto

Por qué arquera: “Hasta los 11 años era ‘todóloga’: jugaba de todo lo que me pusieran, más que nada de contención o defensa. Era en un equipo de hombres, un día faltó el arquero y como no tengo miedo a nada, me fui al arco”.

Una virtud: “El juego con los pies y la tranquilidad”

A quien admira: “Entre las mujeres, a Cecilia Santiago; entre los hombres, a Ter Stegen, (Claudio) Bravo y (Agustín) Marchesín”

¿Qué debemos saber de ti?

“Soy la hija de Miguel Alejandro ‘Jalisco’ Gutiérrez, un ex futbolista profesional que jugó de defensa central”.

“Jana, mi hermana menor, es defensora, y formó parte de la pre selección para este Mundial, pero no quedó”.

“Atajo en el club América”

Un hobby: “Coleccionar peluches, debo tener 70. Mi mamá me dijo que si llevo uno más son ellos o yo, pero ya compré el de la mascota del Mundial”.