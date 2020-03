Jared Leto, a punto de morir

Jared Leto es de los que prefieren las emociones extremas, con frecuencia realiza rapel en las montañas. Ello lo llevó a que hace unos días, estuviera a punto de perder la vida cuando la cuerda de seguridad de la que pendía se deshilachó con una roca.

No [quiero] sonar dramático, pero este día casi muero”, escribió el también integrante de la banda Thirty Seconds to Mars, a quien la posibilidad tan real de fallecer le pareció “un momento extraño” en el que no sintió tanto miedo, sino más percepción del hecho y “cierta melancolía”.

Como la cuerda no se rompió por completo y no sufrió heridas, Jared pudo continuar la ruta que realizaba junto con el escalador Alex Honnold, ganador de un Óscar por su documental ‘Free Solo’.