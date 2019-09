JENNIFER ANISTON REVELA LOS SACRIFICIOS QUE HIZO PARA PROTAGONIZAR FRIENDS

Gracias a Friends, Jennifer Aniston se convirtió en una de las actrices más importantes de su generación; sin embargo, en el libro Generation Friends: An Inside Look at the Show that Defined a Television Era, de Saul Austerlitz, se revela que la actriz fue sometida a las presiones de la industria por su físico.

En la obra lanzada con motivo del 25 aniversario de la serie, el autor revela que Aniston “fue obligada a perder 30 libras (13,6 kilos) si quería seguir en la industria de Hollywood” y por tanto para optar al papel de Rachel.

“Los Ángeles era un lugar muy duro para ser actriz, un lugar muy duro para ser mujer, y a su agente le costaba asumir esa situación”, explica Austerlitz, quien relata como a la actriz la llamaron después de hacer una audición y le pidieron que fuera en mallas. “Eso va a ser terrible para mí”, le dijo supuestamente Aniston a su agente que “se puso serio al respecto”, tal y como se recoge en el libro y como cuenta ahora el portal estadounidense The Blast.

“Aniston no estaba gorda en absoluto”, asume el autor, “todo el mundo podía ver lo preciosa que era, pero la cámara le sumaba 10 libras más”, señala.

También hace tres años explicó que, durante la década que duró el rodaje de la serie, ella, Kudrow y Cox comieron la misma ensalada cada día. Un plato inventado por la propia Aniston y que llamó ensalada Jennifer cuyos ingredientes eran garbanzos, pollo o pavo picado, huevos duros, tomates, aguacate, cebolla, berros, queso cheddar y lechuga mixta, aderezado con vinagreta y cubierta con queso roquefort.