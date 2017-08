JESÚS LÓPEZ, DT DE DELFINES MÁRQUEZ

Jesús López Meneses, ex jugador de los míticos Toros Neza, campeón con las Águilas del América, fue presentado esta mañana como el primer director técnico del Deportivo Delfines Márquez que próximamente hará su debut en la Tercera División del balompié profesional.

Jesús Sebastián López Meneses, de 46 años de edad, en su primer contacto con la prensa local señaló que llega para dejar huella y escuela, ayudar a formar jugadores y proyectarlos a divisiones superiores.

La presentación del estratega, próximo a graduarse como director técnico por la Federación Mexicana de Fútbol, se llevó a cabo en la Sala de Juntas de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, donde Francisco Javier Márquez Richaud, presidente del Deportivo Delfines Márquez, acompañado del vicepresidente de la organización Gerardo Antonio Márquez Richaud, y Sergio Castillo, Director Deportivo, presentó al ex defensa de Toros Neza, América, Tuzos de Pachuca, Jaguares de Chiapas y Gallos Blancos del Querétaro, con quienes colgó los botines en 2004.

López Meneses nació en el Distrito Federal el 24 de mayo de 1971, disputó 239 partidos en Primera División, de los cuales 225 fue como titular, marcó 12 goles y formó parte de los inolvidables Toros Neza; se caracterizó por ser un recio defensa y gran recuperador de balones también en el medio campo. En 2015 llegó a los Estudiantes de Atlacomulco, donde se mantuvo hasta la campaña 2016-2017.

Francisco Márquez Richaud le entregó playera y gorra de los Delfines Márquez, de color naranja, y dijo que el cuerpo técnico que acompañará a López Meneses estará integrado por su auxiliar Edwin Saldívar; como entrenador de porteros Sergio Castillo y el preparador físico está por firmar su contrato y ser anunciado posteriormente.

López Meneses señaló que su llegada a Delfines Márquez se dio a través del director deportivo de la institución, Sergio Castillo, quien fue el enlace y quien le presentó el proyecto. Posteriormente, tras reunirse en la capital del país con Francisco Márquez Zapata, llegó a un arreglo y el lunes arribó a la capital campechana.

“Hoy lo reafirmamos, lo confirmamos, va a ser un plantel completamente de jugadores nacidos en Campeche, le vamos a dar la oportunidad a la cantera, al jugador amateur o al jugador que ha sido profesional y que cumpla en estas categorías”, dijo de entrada.

“Vengo a dejar huella, a dejar historia, yo si salgo de Delfines Márquez es para ir a una categoría mayor, eso sí, les doy mi palabra, si me llama un equipo de Tercera División, Campeche o si me llama Corsarios, ahí me lo reclaman.

“Queremos formar jugadores y también jugadores de bien, ciudadanos de bien, que los principios futbolísticos sean jugadores un ejemplo a seguir, son los objetivos a alcanzar, queremos tener un equipo protagonista, un equipo que sepa tratar bien el balón, que sea inteligente en su estrategia para poder alcanzar los objetivos”, abundó.

Delineó el perfil de su equipo: un equipo que sepa defender sin que necesariamente eso signifique que sea defensivo, pues los partidos se ganan con goles, pero dio especial importancia al armado de la parte de atrás de sus equipos.