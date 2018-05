JOSÉ INURRETA RECORRE LA ÁLVARO OBREGÓN

Este viernes como parte de sus actividades proselitistas, el candidato al tercer distrito local, José Inurreta Borges, recorrió parte de la avenida Álvaro Obregón en donde no solo presentó sus propuestas sino escuchó las de los campechanos.

Pobladores le externaron que la falta de seguridad y la manera en la que actúan las autoridades ha generado un descontento pues si bien se busca garantizar la seguridad en la ciudad, las formas no han sido las correctas.

De igual forma, escuchó a los comerciantes con quienes se comprometió en buscar los mecanismos para que reciban siempre el apoyo de las autoridades pues ante la difícil situación que prevalece en la entidad, muchos de estos negocios terminan cerrando sus puertas, situación que no se permitirá más.