José Luis Reyes, de Leones de Yucatán a Padres de San Diego

El pitcher bajacaliforniano José Luis Reyes Gil dio el salto de los Leones de Yucatán a la organización de los Padres de San Diego, tras destacar en la Liga de Prospectos de ProBeis.

El club ligamayorista unió a sus filas de prospectos al joven diestro, quien desde el 2018 se ha desarrollado al máximo nivel en la Academia de Béisbol del Pacífico, de los Leones de Yucatán.

El oriundo de Mexicali y de 1.92 metros de altura, mejoró rápidamente su mecánica y calidad monticular, mostrando rectas que ya alcanzan las 90 millas, así como imponentes curvas y cambios de velocidad, gracias al avanzado sistema de desarrollo que tiene la academia melenuda con sede en Mazatlán.

“Mi recta normal se sinkea, aprendí a tirar a tres cuartos de brazo y hasta ahorita me ha funcionado, incluso, mis compañeros me dicen que no le pueden dar porque se mueve”, dijo a ProBeis en una entrevista.

Actualmente Reyes está sobresaliendo en la Liga de Prospectos de México 2020, certamen que se realiza en Guadalajara desde el 21 de agosto con estricto apego a protocolos de prevención de COVID-19. En cinco encuentros, tres de ellos como abridor, tiene récord de 1-0 con 3.37 de efectividad, no ha dado base por bolas y ha ponchado a doce rivales.

“Por consejo de mi papá, cuando entro al campo, primero que nada, pongo mi fe en Dios, y segundo, salgo a hacer las cosas sin intentar hacer de más”, señaló el jugador con experiencia en la Serie Mundial de Williamsport en 2015.

José Luis viajó hace unas semanas a República Dominicana pero debido a la pandemia tuvo que regresar a México, por lo que está en espera de las indicaciones de la organización de San Diego para reincorporarse a su sistema de sucursales.