Joven latino muere a manos de la policía de Phoenix, EUA

Policías de Phoenix dispararon y mataron a un joven de nacionalidad latina, esto el pasado 4 de julio, en Arizona.

En el video que circula en redes se observa al joven identificado como James García, al interior de un vehículo, estacionado en la entrada de una casa, momento en el que es rodeado por cuatro oficiales, los cuales le apuntan con armas de fuego, de los cuales uno le grita “deja de moverte, te dispararé”, segundos después se escuchan varios disparos.

UPDATE: Body cam footage from weekend OIS released. BWC shows officers talking with the armed man for 10 minutes prior to the shooting. In this video you’ll see footage of the suspect’s gun being removed from the vehicle following the shooting. https://t.co/ZvZR8pDoyg pic.twitter.com/4kjYVHeHbF

— Phoenix Police (@PhoenixPolice) July 6, 2020