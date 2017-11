JUÁREZ E IBARRA, FELICES DE LLEGAR A LEONES

Luis Juárez y Walter Ibarra, dos figuras del béisbol mexicano, se mostraron sorprendidos y muy entusiasmados por la noticia del arribo a su nuevo equipo en el máximo circuito mexicano, los Leones de Yucatán.

Actualmente ambos están jugando con los Águilas de Mexicali en la Liga Mexicana del Pacífico, y en entrevista dieron sus reacciones en cuanto a pertenecer a la gran institución melenuda.

“Si me agarró de sorpresa, pero esto es trabajo, es una nueva etapa, un nuevo camino en mi carrera, se dice que los cambios son buenos y hay que aprovechar”, dijo Luis “El Pepón” Juárez, quien debutó a los 19 años con Sultanes de Monterrey.

Juárez reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa, pues fueron nueve temporadas las que estuvo con Sultanes, su único equipo en el verano.

“En la mañana del viernes me avisó el club (Monterrey) que habían hecho la transferencia y que habían cedido mis derechos a Yucatán, no me queda más que darle las gracias a ellos por tantos años que tuvieron paciencia de aguantarme, es un lugar donde crecí y donde me hice jugador”, añadió.

Por su parte, el habilidoso infielder Walter Ibarra también se mostró muy sorprendido por el movimiento el cual tomó de manera positiva tanto para su carrera profesional como para el crecimiento en conjunto del equipo felino.

“Estoy feliz de ir a Yucatán”, comentó, “he ido para allá me gusta mucho la ciudad, el estadio, le agradezco a la gente que está ahí y ahora vamos para allá, lo tomo muy positivo y espero llegar sano para el verano”.

Ibarra llegó en el 2015 a la LMB después de pasar los primeros años de su carrera en las Ligas Menores, principalmente en sucursales de los Yanquis de Nueva York. Hasta el día de hoy está bateando .337 AVG y 16 carreras producidas en 22 juegos en la pelota invernal.