JUCOPO DECIDIRÁ FUTURO DE SANTIAGO NIETO

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PT y PRD decidieron utilizar su ventaja del voto ponderado en el interior de la Junta de Coordinación Política para que no se aceleren los tiempos de la definición del Senado en torno al futuro de Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), y sea la Junta de Coordinación Política, no la Mesa Directiva, el órgano colegiado que decida el procedimiento legislativo a utilizar.

El primer punto es que no puede tomar una decisión la Mesa Directiva, como daba la impresión de que eso pasaría, sino que debemos de tener con un urgencia una reunión de la Junta de la Coordinación Política, aquí estamos algunos de sus integrantes, la mayoría incluso, para discutir un asunto muy delicado, que tiene que tratarse sin precipitaciones, con los elementos legales suficientes para que esto se trate con la seriedad que tiene que tratarse, expresó en conferencia de prensa Manuel Bartlett, coordinador de los senadores del Partido del Trabajo.

Buscaremos los tiempos, no tenemos por qué precipitarnos, en efecto. No tendría por qué ser mañana mismo que se diera esta discusión. Tenemos que escuchar al Fiscal destituido hasta el momento, por mi punto de vista creo que no se le dio la garantía de audiencia que él tenía derecho, en fin, hay una serie de anomalías y aquí en el Senado es donde se pueden corregir; expresó Luis Sánchez líder de la bancada perredista.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, explicó que se exigirá a los 61 integrantes de los tres grupos parlamentarios del PAN, PRD y PT que estén presentes todos estos días en que se discutirá la decisión del Senado.

Estamos convocando a todos los senadores. Los que estén de viaje, los vamos a traer; el que esté enfermo, lo vamos a curar. La idea es que todos estén presentes el día de mañana hasta el día en que la Junta de Coordinación Política determine cuándo habrá de llevarse este tema al pleno.