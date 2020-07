Juegos Nacionales Conade aún sin fecha: Hurtado Montero

Al señalar que los Juegos Nacionales Conade aún no tienen fecha para su realización, el director general del Instituto del Deporte de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Montero aseguró que por el alto número de contagios de coronavirus que registra la entidad aún no es posible abrir los centros deportivos que administra el Indecam.

El funcionario deportivo precisó que lo único que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ha adelantado, es que los deportes de contacto directo entre atletas no serán convocados para garantizar la salud de los atletas; es decir, las luchas asociadas, karate y taekwondo en su modalidad de combate, boxeo y judo, quedarían fuera del programa, así como algunos deportes de conjunto.

En entrevista, consultado sobre posibles fechas para abrir de nueva cuenta los espacios deportivos, y los protocolos a seguir, dijo que, aunque el Indecam ya tiene los protocolos que se seguirán cuando se vuelvan a abrir los gimnasios, albercas, canchas y centros deportivos, aun no hay fecha para ello debido al alto número de contagios de covid-19 que hay en el estado.

“La recomendación estatal por parte del Sector Salud estatal es que no podemos abrir los centros deportivos ni las albercas ni los gimnasios, así es que seguiremos en espera”, puntualizó.

Por lo que respecta a los Juegos Nacionales Conade, Hurtado Montero indicó que no hay fecha para su posible celebración, “no han dicho nada todavía, la última vez que nos comentaron algo (en la Conade) es que nos avisarían unas 8 o 10 semanas antes de que pudiera llevarse a cabo el evento, y que no convocarían todos los deportes, sólo convocarían los deportes que tuvieran menos probabilidades de contagio, pero pues todavía no nos han dado ninguna indicación”, recalcó.

“Creo que ni algunos deportes de conjunto ni de combate, por ejemplo, en el caso de la lucha, judo, box, que hay un contacto totalmente directo de cuerpo a cuerpo no habría, yo creo que deportes como atletismo sí podrían ser posibles, pero donde haya una cierta distancia entre competidor”, finalizó.