Jugadores acuerdan con NBA reanudar mañana los playoffs

Será mañana sábado cuando se reanuden los playoffs de la NBA, luego de que la liga y la Asociación de Jugadores de la NBA (NBPA por sus siglas en inglés) llegaron a un acuerdo para retomar la competencia que se suspendió el miércoles cuando los Bucks de Milwaukee decidieron no saltar a la cancha para su duelo de postemporada contra Orlando Magic.

Ambas partes acordaron establecer una coalición por la justicia social, utilizar las arenas de la liga como lugares de votación para las elecciones generales de noviembre y promover la información sobre la votación a través de publicidad durante los playoffs.

La determinación de la escuadra de Milwaukee de no jugar derivó en el aplazamiento de tres encuentros programados para el pasado miércoles, y el jueves por la tarde la NBA comunicó que se postergarían también los tres encuentros de playoffs de ese día, Nuggets de Denver vs. Jazz de Utah, Celtics de Boston vs. Raptors de Toronto y Clippers de Los Ángeles vs. Mavericks de Dallas.

En un comunicado conjunto emitido por la directora ejecutiva de la NBPA, Michele Roberts, y el comisionado de la NBA, Adam Silver, se señala que los playoffs de la NBA se reanudarán el sábado y que la NBA y sus jugadores trabajarán juntos en varias iniciativas para promover acceso al voto y luchar contra la justicia social, la desigualdad racial y la reforma policial.

Uno de los acuerdos es el tema de la próxima votación en EEUU, y recordaron que algunos equipos de la NBA, incluyendo los Hawks de Atlanta, Pistones de Detroit, Bucks de Milwaukee, Kings de Sacramento, Rockets de Houston, Hornets de Charlotte y Jazz de Utah anunciaron que sus estadios estarán disponibles para usarse como lugares de votación en noviembre.

La NBA acordó trabajar con los jugadores y sus socios de televisión para crear e incluir anuncios publicitarios en cada juego de playoffs de la NBA dedicados a promover una mayor participación cívica en las elecciones nacionales y locales y crear conciencia sobre el acceso y las oportunidades de los votantes.