¡KATE DEL CASTILLO SE DESNUDÓ… POR LOS ANIMALES!

¡Primero desnuda que vestir pelaje! Asegura la actriz Kate del Castillo, quien a través de su cuenta de Instagram invita a las personas a no usar pieles de animales.

En su publicación se lee: “There’s nothing more beautiful than your own skin!” (¡No hay nada más hermoso que tu propia piel!)

La campaña #DropTheFur es una iniciativa de la organización pro derechos de los animales PETA, People For The Ethical Treatment Of Animals (Gente por el Trato Ético Hacia Los Animales, en español).

Kate del Castillo se ha unido a diversas campañas de PETA, anteriormente mostró la crueldad que viven los animales en Sea World, asimismo, invitaba a la gente a no abandonar a sus perros y gatos, entre otras causas.