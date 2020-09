Kendall Jenner confesó que fuma marihuana de manera regular

Kendall Jenner, una de las más famosas representantes del clan Kardashian, confesó en una entrevista que fuma marihuana, una droga que es legal en California, estado de Estados Unidos, en el que tiene su residencia.

Lo anterior lo declaró durante un episodio del programa Sibling Rivalry con Kate Hudson y Oliver Hudson grabado en enero cuando la joven de 24 años confesó por primera vez ser consumidora de esta sustancia.

Kendall y Kourtney Kardashian estaban respondiendo preguntas cuando a esta última le preguntaron: “Si hubiera un fumador [en la familia], ¿quién sería?” y la joven no dudó en responder: “Kendall”.

La modelo no dudó en confesar: “Soy una fumeta, nadie lo sabe, así que es la primera vez que lo digo”.

Sin embargo, no es la primera Kardashian que confiesa haber coqueteado con las drogas, Kim Kardashian manifestó en su reality show Keeping Up with the Kardashians que tomó éxtasis cuando se casó con el productor musical Damon Thomas en 2000 y cuando hizo el vídeo sexual que la catapultó a la fama, con Ray J. en 2003.