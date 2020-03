Kim Kardashian publicó aterradora predicción

La socialité, Kim Kardashian causó revuelo en su cuenta de Twitter al compartir una perturbadora predicción sobre la enfermedad surgida en China.

La publicación muestra un texto, que al parecer fue escrito por Sylvia Brown, que advierte sobre la propagación de una peligrosa enfermedad.

“Alrededor de 2020, una neumonía grave como una enfermedad se propagará por todo el mundo, atacando los pulmones y los bronquios y resistiendo todos los tratamientos conocidos.

“Casi más desconcertante que la enfermedad en sí será el hecho de que de repente desaparecerá rápidamente como llegó, atacará nuevamente diez años después y luego desaparecerá por completo”, señala la imagen.

Kourtney just sent this on our group chat pic.twitter.com/XyjGajY71d

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 12, 2020