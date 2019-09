KIM KARDASHIAN SÍ ESTÁ ENFERMA

La socialité Kim Kardashian no la está pasando nada bien. De acuerdo con el primer capítulo de la 17 temporada del reality show Keeping Up with the Kardashians, la empresaria no solo estaba molesta por la relación que su hermana Khloe Kardashian tenía con el padre de su hija el jugador de la NBA Tristan Thompson, sino también recibió una de las peores noticias de su vida.

La estrella de la emisión de E!, de 38 años, reveló que se había sentido muy cansada, además tenía dolores de cabeza y articulares y se le entumecían las extremidades. De hecho, durante una tarde de juegos con su hijo Saint las manos ya no le respondieron.

“Me he sentido tan cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando. Siento que literalmente me estoy desmoronando”, le contó a su hermana Kourtney durante la emisión.

Asustada y preocupada, Kim buscó sus síntomas en internet y luego decidió ir con un reumatólogo. Tras tomarse unas pruebas, dio positivo en los anticuerpos de lupus y artritis reumatoide.

Según se pudo ver en el primer capítulo, la estrella se derrumbó al conocer el diagnóstico. La buena noticia para Kim Kardashian es que no todo está perdido, pues tal y como le explicó su doctor, el hecho de que las pruebas de sangre hayan dado positivo no significa que ya tenga lupus o artritis. Por el momento, solamente tiene los anticuerpos y las enfermedades podrían presentarse o no más adelante.

El doctor también le dijo que a veces los resultados dan falso positivo, así que tendría que hacer más pruebas de seguimiento para comprobar si realmente tiene esos anticuerpos o solamente se trató de una falsa alarma.