Kourtney Kardashian renunció a show familiar tras pelea con Kim

Kourtney Kardashian decidió poner punto final a su participación en “Keeping Up with the Kardashians”.

Claro, algo que se esperaba tras la pelea con su hermana Kim.

A través de redes sociales, la socialité usó su cuenta de Instagram para contarle a todos sus seguidores sobre su decisión.

Aseguró que escogió ser feliz y ahora emprenderá nuevos proyectos.

Cabe recordar que Kim y Kourtney tuvieron un fuerte enfrentamiento que se salió de control en el primer episodio de la decimoctava temporada del reality familiar.

La pelea se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Y aunque todos pensaron que estaba actuado, se dio a conocer que la discusión fue real.