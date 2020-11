Kylie y Kendall Jenner superan su pelea y ya se hablan

Luego de aproximadamente un mes de protagonizar una pelea, la modelo Kendall y su hermana Kylie Jenner ya han hecho las paces.

Hace unas semanas las famosas hermanas discutieron en uno de los episodios de “Keeping Up with the Kardashians”.

El hecho inició cuando la familia del popular reality viajó y Kendall comunicó que no tenía atuendos adecuados para los planes que pretendía hacer su familia.

Kylie le ofreció uno de los conjuntos que ella llevaba en su equipaje. Sin embargo, al momento del compromiso Kylie apareció con el vestido que ansiaba la modelo.

“No voy a volver a hablar con Kylie en mi vida. El hecho de que sea mi hermana, mi sangre y reaccione así es realmente triste”, señaló Kendall muy enfadada.

Luego trascendió que las celebreties tuvieron una conversación por teléfono donde ya habrían limado asperezas.

“Solo quería decirte que pienso que se nos fue un poco de las manos, creo que hemos tenido mala comunicación. Nunca haría nada que pudiera hacerte daño, nunca debemos llegar a ese punto”, declaró Kylie en una llamada a Kendall.