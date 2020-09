La corrupción es inaceptable: debe castigarse: CCE

Luego de señalar que la corrupción es una situación inaceptable y debe ponérsele fin, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche (CCEC), Víctor del Río R. de la Gala, celebró la firma del convenio entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado para evitar la evasión fiscal y los delitos fiscales, y que quien pretenda hacer algo indebido “lo piense dos veces”.

-Es muy simple esto, no nos tiene por qué preocupar, si no debes nada, no tienes por qué preocuparte si vienen a sancionar conforme a lo establecido en la Ley; que bueno que se hace.

-El país está muy castigado, muy lesionado y ya no aguanta más y el tema de la corrupción hay que acabarlo. Con estos convenios de vigilancia te digo: si te portas mal, te voy a castigar… pues hay que portarnos bien, así de simple. La corrupción ha lastimado mucho al país y hay que acabar con ella.

Del Río aseguró Campeche es el mejor Estado del país, y debemos de seguir así, pero para quien se le vaya a “ocurrir”, al “chistoso” que se le vaya a ocurrir, lo piense dos veces; está más que claro que la corrupción es inaceptable, entonces, celebramos este tipo de convenios.