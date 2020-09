La exmodelo Amy Dorris acusa a Trump de agresión sexual

Amy Dorris, exmodelo, acusó al presidente y candidato a la reelección de Estados Unidos, Donald Trump, de agredirla sexualmente, manoseándola y metiéndole “la lengua hasta la garganta”.

En entrevista, la exmodelo precisó que este incidente se registró durante el torneo de tenis US Open en 1997, declaró en entrevista a The Guardian.

Relató que tenía 24 años cuando Trump la abordó fuera del baño, en su palco VIP en el torneo realizado en Nueva York, haciéndola sentir “enferma” y “violada” por parte del entonces empresario.

“Simplemente metió su lengua hasta mi garganta y yo lo estaba empujando. Y entonces fue cuando su agarre se hizo más fuerte y sus manos estaban por todo mi trasero, mis pechos, mi espalda, todo”.

Mencionó que “No podía salir de él (de Trump)”, agregando que “no sé cómo se llama eso, cuando estás metiendo la lengua en la garganta de alguien. Pero lo empujé con los dientes. Lo estaba empujando. Y creo que pude haberle lastimado la lengua”.

Sin embargo, el candidato ha negado categóricamente haber acosado, abusado o haberse comportado de manera inapropiada con Dorris.

La mujer afirma que estaba en el evento junto a su pareja de ese entonces, Jason Binn, fundador de revistas de moda y estilo de vida, y quien ha calificado a Trump como su “mejor amigo”.

“Estaba un poco en estado de shock (…) Me sentí violada, obviamente. Pero todavía no lo estaba procesando y solo estaba tratando de volver a hablar con todos y pasar un buen rato porque, no sé, me sentía presionada para ser así “.