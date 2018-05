LA JUSTICIA NO ES IMPUNIDAD: ANAYA

Mientras López Obrador propone amnistía perdón para los delincuentes, la coalición Por México al Frente quiere paz con justicia y sin impunidad, aseveró el candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya.

En conferencia de prensa, adelantó que participará en el diálogo por la paz y la justicia, donde contrastará su propuesta de las demás, porque el proyecto que representa sí tiene un plan para pacificar al país, que debe ser la consecuencia de una política integral de seguridad, verdad y justicia.

“Estoy convencido que la paz es fruto de la justicia y la justicia no es impunidad. Como ustedes han podido ser testigos a lo largo de esta campaña hay un contraste muy importante en este punto entre Andrés Manuel López Obrador y nosotros”.

Ricardo Anaya recordó que él fue el primer candidato en aceptar la invitación del Movimiento por la Paz, con Justicia y dignidad.

“Iré a presentar mis propuestas, pero sobre todo a escuchar a quienes han sido víctimas de la violencia irracional que se ha desatado en nuestro país en los últimos años”, detalló.

Tras explicar que el aumento de la violencia ha sido generalizado en el país y ha ocasionado alrededor de 200 mil muertes, el candidato del Frente manifestó que la realidad actual es absolutamente insostenible.

Finalmente, Ricardo Anaya dijo sí al contraste de ideas y no a la violencia, no obstante aclarar que el candidato de Morena no ganará la Presidencia de la República.