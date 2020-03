La Medalla al Mérito Deportivo es para Alexa Moreno

La Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados entregó a la gimnasta mexicana, Alexa Moreno, la la Medalla al Mérito Deportivo 2019 y la exhortó a que siga creciendo en su disciplina.

Por su parte, la deportista dijo: “Espero que el apoyo al deporte siga creciendo. Creo que sí hay que echarle ganitas porque he tenido muchos casos, de compañeras mías, que han querido practicar gimnasia u otras disciplinas… es muy triste que no puedan desarrollarlo, no solo en la gimnasia sino también en otros deportes. Hay que empezar a tener un camino desde los niveles más básicos, la verdad es que estoy muy ansiosa de ver el plan que tienen para las futuras generaciones. Vamos a tener una gran representación en el futuro”.

La joven de 24 años y que participará en los próximos Juegos Olímpicos 2020, señaló que el galardón “es un impacto muy fuerte, yo no sabía qué esperar, es un evento muy importante, me hace sentir esa parte de ser mexicana. La verdad es que si es muy importante para mí”.

También agradeció a todo el equipo que hay detrás de ella, “Tengo muchas personas detrás de mí. Es parte de todo un equipo, desde mi familia, que ha sido simplemente la mayor razón por la que he podido salir adelante, mis entrenadores, a mis compañeras, al equipo médico, a las entidades públicas que han ofrecido su apoyo. Es un camino difícil que tenemos por delante. Pienso que sí (se hacen sacrificios). Lo hacemos por llegar más lejos y alto, pero lo vale, al final disfrutamos ese momento de competencia”, mencionó.