LA MÚSICA ES CONDUCTOR DE ESPERANZA Y AMOR, ASEGURA MATOMA

Para Matoma la música es una de las mejores formas para crear empatía entre las personas, por esta razón trata, desde su posición como productor y DJ, crear canciones que lleven mensajes positivos a la gente.

La música es sobre los sentimientos y para mí es una muy buena manera de esparcir positividad, esperanza, amor, y la forma en la que yo he podido hacerlo es cuando creo música.

“Las letras son muy poderosas y empáticas, y al mismo tiempo el beat es muy alegre que te invita a bailar así que trato de que las letras sean así y tengan un beat poderoso, creo que todo va surgiendo de forma muy natural para mí”, dijo en entrevista telefónica desde Nueva York.

El noruego de nombre Tom Stræte Lagergren es congruente con su idea de crear música y, tras alcanzar el éxito en 2018 con su disco debut y el documental One In A Million, este año está de vuelta con Bruised Not Broken, su nuevo sencillo en el que participa MNEK y Kiana Ledé.

Matoma se presentará el 24 de agosto como parte de la décima edición del Hellow Festival en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, y promete que para su presentación tendrá algunas sorpresas.