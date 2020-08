La NASA ni en cuenta, asteroide pasó cerca de la tierra

Un asteroide del tamaño de un auto pasó muy cerca de la tierra este fin de semana, lo más increíble es que la NASA se percató del suceso 6 horas después.

El 2020QG, mejor conocido como ZRF0DxQ, pasó este domingo muy cerca de nuestro planeta.

El director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, Paul Chodas, aseguró a Business Insider que el asteroide se acercó a nuestro planeta sin ser detectado desde la dirección del Sol.

“No lo vimos venir”, señaló el especialista.

Fue el astrónomo aficionado y profesor de físicaa Tony Dunn, quien a través de un tuit compartió una animación del paso de ZTF0DxQ .

Newly-discovered asteroid ZTF0DxQ passed less than 1/4 Earth diameter yesterday, making it the closest-known flyby that didn't hit our planet.@renerpho

Simulation: https://t.co/a81R100OwV

Higher-res GIF: https://t.co/4Wxn0YNpVb pic.twitter.com/SMtVRbjYOA

— Tony Dunn (@tony873004) August 17, 2020