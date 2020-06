La recuperación económica de México será lenta: Hacienda

Dado que el cierre de la economía fue abrupto y por lo tanto la disminución de la dinámica económica estuvo en la misma dimensión, se espera un relajamiento y un cambio en la actividad comercial, por lo que la recuperación económica será mucho más lenta que la caída, estimó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, durante su participación en el podcast Norte Económico, de Banorte.

El titular de Hacienda mencionó que será el segundo trimestre cuando el golpe económico se sienta más.

Resaltó que para el segundo semestre del año, hay motores específicos que empujarían la recuperación, tal es el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, aunque reconoció qué hay que tocarle la puerta a los inversionistas y llamarlos.

Añadió que otra característica por la cual la recuperación será distinta a la de crisis anteriores, es qué hay un sector financiero bastante robusto, en particular la banca comercial, con niveles de capitalización muy diferentes a los de otras situaciones similares.

“Esto es muy importante, porque no hay que esperar una resolución en el sector financiero y porque permite el relanzamiento de la economía a través del crédito”, manifestó.

El secretario de Hacienda dijo que no se descartan hacia el futuro otras crisis económicas pero no de la magnitud que la provocada por la pandemia de Covid-19, con lo que el gobierno analiza las formas en que podrá cubrirse ante eventualidades que puedan afectar de nuevo las finanzas del país.

“Los fondos de estabilización fueron pensados de esa forma: se iba ahorrando en los años de vacas gordas para gastar en los años de vacas flacas. No habrá un año de vacas tan delgadas como las que estamos viendo en 2020, pero eso no debe permitir que bajemos la guardia. Por el contrario, en algún momento de 2021 o 2022 debemos empezar a ahorrar nuevamente, porque con suerte no vamos a ver una crisis como esta en muchos años.