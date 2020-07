La sociedad requiere de abogados más éticos: Especialista

“Los tiempos actuales demandan que sea ofrecida a la sociedad una justicia basada en la ética de todos sus impartidores comenzando con los abogados pues son estos quienes van a buscar soluciones a los conflictos de los ciudadanos”, resaltó el doctor Enrique Villalobos Lozano.

En una charla a través del Centro de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche, subrayó que el derecho es una profesión importante para los ciudadanos pues es la que los ayudará a solucionar todos los problemas que enfrentan durante su vida.

Explicó que la ley la hace el juez y es quien da una solución justa de la diferencia entre las partes y en este proceso el abogado juega un papel determinante.

Lamentó que la sociedad esté diseñada para confrontar y no para solucionar un conflicto “y es que desde pequeños nos enseñan a pelear, a defendernos y no a buscar una solución al problema y ello hace que cuando nos encontremos en una situación legal pidamos cárcel y no una salida alterna”.