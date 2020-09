LadyMiMuchacha, senadora suplente de Movimiento Ciudadano desata polémica en redes sociales

La senadora suplente por Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Marcela Luqué Rangel, fue bautizada como #LadyMiMuchacha debido a una gran polémica a través de redes sociales.

El escándalo se desató a partir de una publicación que realizó Luqué Rangel a través de su cuenta de Twitter, donde cuanta a sus seguidores que ayudó económicamente a “su muchacha”.

“A mi muchacha se le murió su marido hoy!? No supimos si fue x COVID u otra cosa! Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo.Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? Q qué pagan?”, describe el mensaje publicado por Luqué Rangel.

A mi muchacha se le murió su marido hoy!😭 No supimos si fue x COVID u otra cosa! Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo.Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? Q qué pagan?🤔 — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 6, 2020

Lo malo es que a la senadora se le ocurrió utilizar las palabras “mi muchacha”, un término despectivo que minimiza el valor del empleo y las capacidades de las más de 2 millones de mujeres en México que se dedican a estas actividades de manera profesional. Y ya ni hablar de que se refiere a la trabajadora del hogar como si fuera de su propiedad.

Tras dicho mensaje, la senadora suplente fue ampliamente criticada, ya que los tuiteros consideraron que su expresión fue despectiva, clasista y jerárquica.

Algunos usuarios señalaron la carencia del lenguaje adecuado para referirse a el personal que presta sus servicios de manera doméstica; sin embargo, la militante de Movimiento Ciudadano contestó asegurando que así hablan en el norte (del país).

“Yo no me voy a disculpar x decir “mi muchacha”…Así hablamos en NL…Y tmb digo mi chofer y mi tío, aunque no sea, son modismos de siempre y nada tienen que ver con ser despectivos!! Despectivo q se cobre a las personas x servicios de salud que deberían ser gratuitos! Eso sí es!”

Yo no me voy a disculpar x decir "mi muchacha"…Así hablamos en NL…Y tmb digo mi chofer y mi tío, aunque no sea, son modismos de siempre y nada tienen que ver con ser despectivos!! Despectivo q se cobre a las personas x servicios de salud que deberían ser gratuitos! Eso sí es! — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 7, 2020

En otro mensaje que emitió este domingo 6 de septiembre, Lady Mi Muchacha se refirió a la trabajadora doméstica como como “esclava”, tratando de ironizar sobre las críticas que recibió a lo largo del sábado sobre dicho asunto, no obstante, este mensaje encendió aún más a los usuarios de las redes en su contra.

“Mi esclava q poya en las labores domésticas, gracias a Dios y a mi, pudo enterrar a ‘su’ marido, no perdón, ‘al señor con el que contrajo nupcias exitosamente’, y le cobraron en un hospital público x sacarlo, para darle sepultura. Gracias x su mortificación solovinos del Peje!”. Mensaje que posteriormente fue borrado.

Jajajajajajajajaja…Viste el tuit al que contesto tarada??? Es ironía obvio…jajajajajajajaja… https://t.co/uaTxIMZ9b3 — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 7, 2020

Si me insultas te la voy a devolver…Si algo tenemos las norteñas, es que no somos nada dejaditas!!! Y encima me distraigo!!!😅🤣💅💅Y cuando ofendas, de menos checa no tengas cara de cacahuate garapiñado!!!🤣😅🤣😅🤣🤣 — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 6, 2020

Jajajajajaja…Y se los voy a cobrar con intereses y al tipo de cambio ese día….jajajajajajajs….Ayyyy la envidiaaaa qué malsana!😅🤣 https://t.co/RQ2JgwJFVD — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 6, 2020

Creo que lo complejos no los dejan vivir a uds…Y "mis solovinos", no les molesta a los perritos????1🐶🐕🐶🐩🐕‍🦺🐩🦮🦮😅🤣😅🤣😅🤣😅🤣😅🤣🤣🤣😅🤣😅🤣🤣 https://t.co/TIJbhsSM2W — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 6, 2020

No ninguno…Vives en Fantasyland compadre, (de otros a los que te quieren y les bautizaste un hijo)!!!jajajajajaja… https://t.co/5t85nOUie3 — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 6, 2020

Y se puede decir, "mi abogado"??? O "mi contador"??? O mi marido, mi mamá, mi profesor, mi doctor??? O ya tampoco??? NO SAQUEN BRONCAS DONDE NO LAS HAY X SUS COMPLEJOS PROPIOS!!!🤮 https://t.co/dNaBS8ueiS — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 6, 2020

A los pobres los abusan y exprimen en hospitales públicos…Se lo acaban de hacer a mi muchacha y la pobrecita apenas pudo sacar el cuerpo de su esposo…No les gusta la verdad chairos, lo siento mucho! Mejor exíjanle a su presidentito fake x el que votaron, que haga algo!!!!🤮🤮 — Marcela Luqué Rangel 🇲🇽 (@marcelaluqu) September 6, 2020

Debido a la cantidad de respuestas despectivas por parte de Marcela Luqué Rangel hacia sus detractores, el partido político al que pertenece emitió un comunicado señalando que las expresiones utilizadas por la mujer no representan los ideales del partido.