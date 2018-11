LAMENTAN QUE DIPUTADOS PANISTAS DESCONOZCAN PROCEDIMIENTOS

Tras externar su satisfacción porque los diputados empiecen a proponer temas interesantes, importantes en la máxima tribuna, y de indicar que el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el próximo año, se elaboró en el mes de septiembre por la anterior legislatura, Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración de la LXIII Legislatura, lamentó que los legisladores de Acción Nacional no lean y desconozcan cuáles son los procedimientos administrativos para su integración.

En entrevista al concluir la sesión ordinaria en la que la coordinadora de la bancada panista, se quejara por no haber sido invitada a analizar y elaborar la Propuesta de Egresos del Congreso, queja que secundó una legisladora del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Méndez Lanz precisó que la ley establece que la Ley de Egresos del Gobierno del estado se elabora en el mes de septiembre.

-Esto es de acuerdo al manual que se envió a todas las instituciones, es decir, en el mes de septiembre deben de conformar ese documento cada una de las instituciones. En el mes de septiembre del 2018 se entregó la propuesta de ley para conformar la Ley de Egresos, de lo que será el presupuesto del Congreso del Estado.

-Nosotros no lo elaboramos… tenemos que leer y darnos cuenta de cómo vienen los procedimientos administrativos para que pueda uno ver y hablar.

Señaló no hizo la aclaración en la máxima tribuna porque nuevamente se genera un descontento y a los campechanos no les interesan las discusiones, ni estar aclarando “temas donde se nota que no leemos los diputados”.

-Tenemos que ser puntuales en el tema, hay que construir, hay que trabajar; la ciudadanía espera mucho de los diputados y tengan la certeza que es parte del objetivo que pretendo llevar con todas las fuerzas políticas.

Agregó se les ha invitado a reunirse por lo que si no acuden, alguna razón deben tener.

Finalmente, aseguró el Congreso del Estado no se cierra a redireccionar algunos recursos, pero primero hay que revisar la composición del presupuesto.