LANZA NOKIA SU PRIMER SMARTPHONE DE GAMA DE ALTA ÓPTICA

Después de semanas de rumores y filtraciones, Nokia ha presentado de manera oficial su primer smartphone de gama alta después de su regreso al mercado de la mano de HMD Global. Y a pesar de no apostar por un diseño de pantalla “sin bordes” como la mayoría de su competencia, si llega con un sistema fotográfico firmado por la firma alemana especializada en fotografía, Carl Zeiss.

Con un sensor dual de 13 megapixeles, uno RGB (a color) y otro monocromo (blanco y negro), ambos con óptica Carl Zeiss y apertura focal de 2.0 milímetros, el Nokia 8 realiza una fusión de imágenes (a color y blanco y negro) para entregar resultados mucho más reales y con más detalle.

A pesar de que ninguno de los sensores es un teleobjetivo, la firma ha mencionado que su cámara es capaz de ejecutar el efecto “bokeh” en tiempo real gracias a un nuevo algoritmo que aplicará el zoom de manera digital. Sin embargo, aún es muy pronto para determinar si la calidad de los resultados se asemejan a los del iPhone 7 Plus o el OnePlus 5.

De igual manera, el Nokia 8 se ha convertido en el primer smartphone que utiliza el sistema de grabación de audio “OZO” para videos en 4K, el cual brinda una experiencia de audio superior con tecnología psicoacústica, ya que incluye un sistema de tres micrófonos con capacidad de ofrecer una experiencia de audio 3D optimizada.

Respecto a la pantalla, encontraremos un panel IPS LCD de 5.3 pulgadas con resolución 2K y brillo de 700 nits, por lo que el Nokia 8 tiene una de las pantallas con más brillo del mercado.

Al ser un equipo de gama alta, la firma ha incluido un procesador Qualcomm Snapdragon 835 de ocho núcleos con una GPU Adreno 540, junto con 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno que puede expandirse con memorias microSD.

La batería es una de las características que más incertidumbre genera, pues 3090 mAh no parecen suficientes para sobrevivir un día completo sin la necesidad de cargar la pila, sobre todo cuando se tiene una pantalla con una resolución en 2K.

No obstante, Nokia ha mencionado que la pila no tendrá problemas para aguantar todo un día gracias a la optimización de Android, por lo cual los usuarios no tendrán problema con el rendimiento del equipo, además de que han incluido el sistema de carga rápida de Qualcomm que permite llenar hasta el 85% de la batería en solo 35 minutos.

Quizá la característica más importante de este teléfono es que vienen con Android 7.1.1 sin ningún tipo de personalización, además de que Nokia ha garantizado a todos sus usuarios actualizaciones de software y parches de seguridad, casi tan rápidas como se liberen en los dispositivos Pixel y Nexus, por lo que tendremos un equipo con lo más reciente de Android al menos durante los próximos dos años.

El Nokia 8 se pondrá a la venta el 6 de septiembre en algunos mercados (México podría estar incluido), llegará en 4 colores distintos como y tendrá un precio de $12,500 pesos (unos $700 dólares aproximadamente).