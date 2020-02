Lanzan el trailer de ‘Rápidos y Furiosos 9’

Rápidos y Furiosos 9 (Fast & Furious 9) llegará a las salas de cine en abril de este año, pero Universal Pictures ya dio a conocer el trailer que estelarizan Vin Diesel y Michelle Rodríguez, y que para esta novena entrega contará con la aparición de John Cena, exluchador y figura de la WWE.

En la nueva cinta el equipo de Dominic Toretto deberá lidiar con Jacob, el personaje de Cena, quien estará relacionado con Cipher, la villana de la octava película, interpretada por Charlize Theron. En el avance se revela que Jacob y Dominic son hermanos.

Para esta película nuevamente estará al frente el director Justin Lin, quien repetirá la fórmula de los escenarios impensables en lo que pueda correr un auto modificado, así que las escenas de acción están garantizadas.

Not all blood is family. Watch the trailer for #F9 and get your tickets now – in theaters May 22! https://t.co/W9rR5NgTOH pic.twitter.com/LeFmC1njS0

— #F9 (@TheFastSaga) January 31, 2020